Le photographe des fameux portraits des 40 ans de Kate Middleton raconte: "Je l'ai fait danser"

(c)Kensington Palace on Twitter/ Paolo Reversi

Paolo Roversi qui est à l'origine des célèbres portraits de la duchesse de Cambridge dévoilés à l'occasion de ses 40 ans célébrés ce dimanche a révélé au journal italien le "Corriere della Sera" les coulisses de cette séance hors du commun.

Le photographe a révélé avoir rencontré une première fois le couple des Cambridge à l'automne pour définir ce qu'ils souhaitaient. Autour d'une tasse de thé et de petits gâteaux, William et Kate ont confié vouloir des portraits pures et intemporels de la duchesse.

La duchesse a passé commande de 3 robes à la prestigieuse maison Alexander McQueen, dont deux à la designer Sarah Burton qui avait réalisé sa robe de mariée. La duchesse ne portait pas beaucoup de bijoux pour que l'attention soit portée sur ses yeux et son sourire.

La séance a eu lieu à Kew Gardens au mois de novembre et le photographe a pris 250 photos, dont 70 étaient potentiellement intéressantes.

"Chaque jour, elle est mitraillée par des photographes, mais n'a pas l'habitude de poser", a déclaré Roversi, dont les sujets ont inclus les plus grands mannequins et acteurs du monde.

"Connaissant mes photos avec les modèles, elle avait un peu peur d'affronter une vraie séance, qui a nécessité environ quatre heures de travail. Mais je l'ai rassurée qu'une fois qu'elle aurait commencé, ce serait très facile", détaille le photographe.

A la fin de la séance, Kate Middleton a dansé une valse avec une "pincée" de rock'n'roll, parce que le photographe souhaitait également des clichés en mouvement. Le duc et la duchesse de Cambridge ont révélé ne pas vouloir dévoiler ces clichés au grand public et ont convenu avec le photographe que cela ne sera pas le cas.

Le photographe a également révélé quelle était la photo préférée du duc de Cambridge et de ses 3 enfants: c'est celle en noir et blanc, où la duchesse porte une robe blanche à volants.