Le président Joe Biden et sa femme coincés dans la circulation à Londres alors qu'ils se rendent aux funérailles d'Elizabeth II (vidéo)

Alors qu'ils se rendaient aux funérailles de la reine Elizabeth II à l'abbaye de Westminster, le président américain Joe Biden et sa femme Jill sont restés bloqués dans la circulation à Londres. Et ils ne sont pas passés inaperçus...

La limousine blindée "The Beast" du président américain Joe Bidenest restée bloquée dans un embouteillage dans le centre de Londres alors qu'il tentait de rejoindre l'abbaye de Westminster où se déroulent les funérailles de la reine Elizabeth II. Environ 2.000 personnes y sont réunies: seuls les chefs d'Etat et un ou deux invités par pays ont été conviés à ces funérailles "historiques".

Joe Biden et sa femme Jill ont donc été aperçus à l'arrière de "The Beast" devant un restaurant de la chaîne de restauration "Prêt à manger", coincés dans la circulation londonienne, qui était très dense ce lundi matin. Le président américain a notamment été vu en train de saluer des passants, visiblement choqués de voir Joe Biden passer juste devant eux tout près de Marble Arch, dans le centre-ville de Londres.

Sur la vidéo, on peut ainsi voir des passants saluer le président américain et le prendre en photo tandis que des agents de police montent la garde. Un membre du groupe d'escorte spéciale de la police du Met a été vu en train de passer devant "The Beast" sur une moto pour dégager la circulation devant lui.

Alors que d'autres dirigeants mondiaux, dont le président français Emmanuel Macron et la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, se sont rendus à l'abbaye de Westminster dans une flotte de bus, Joe Biden a été autorisé à y venir à bord de sa limousine.