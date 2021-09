Le Prince Albert de Monaco promeut une aviation "plus respectueuse de l'environnement" à Nice: "C'était un très beau vol"

Le Prince Albert II de Monaco a effectué ce mardi à Nice un vol à bord d'un avion 100% électrique piloté par le Suisse, Raphaël Domjan, fondateur du projet SolarStratos, afin de promouvoir une aviation "plus respectueuse de l'environnement", a constaté l'AFP.

A bord d'un Velis Electro développé par le constructeur slovène Pipistrel, le Prince Albert et son pilote ont réalisé un vol aller-retour entre l'aéroport de Nice et Monaco, d'une durée d'une trentaine de minutes. "En juillet 1910, Ferdinand 1er de Bulgarie avait été le premier chef d'Etat à voler en avion. En 2021, le Prince Albert de Monaco est, à notre connaissance, le premier chef d'Etat à voler sur un avion électrique", s'est félicité M. Domjan.



"Notre objectif est de promouvoir l'aviation du futur, l'aviation électrique plus respectueuse de l'environnement, et c'est une étape", a-t-il ajouté: "Si maintenant un chef d'Etat a volé en avion électrique, tout le monde peut le faire".

A long terme l'aviation électrique aura toute sa place

"C'était un très beau vol, un peu trop court. On a suivi le trait de côte jusqu'à Monaco", a commenté le Prince Albert à sa descente du minuscule appareil, le seul appareil 100% électrique certifié par l'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA), depuis juin 2020.



Pour le souverain monégasque, qui a déjà parrainé Raphaël Domjan pour son tour du monde en voilier solaire, "il faut aussi travailler sur des carburants propres, mais je pense qu'il y a une place pour l'aviation électrique qu'il faut développer encore". "Ce n'est peut-être pas pour demain ou pour après-demain, mais je pense qu'à long terme l'aviation électrique aura toute sa place".



Le Pipistrel, qui dispose d'une autonomie d'une heure, a volé, sans bruit, à une altitude de 1.000 pieds (300 mètres) à la vitesse de croisière de 140 km/h. L'appareil a consommé en 30 minutes la moitié de sa batterie, "soit l'équivalent d'un litre d'essence, contre 20 litres à l'heure sur un avion thermique de cette taille", a précisé M. Domjan.



Raphaël Domjan est le fondateur du projet SolarStratos, un avion solaire biplace qui a déjà atteint l'altitude de 12.000 pieds et ambitionne d'atteindre la stratosphère en 2023. Avant cela, son objectif l'an prochain est "d'atteindre 35.000 pieds (11.000 m)" et de battre ainsi le record détenu par Solar Impulse, avion électrique et solaire développé par un autre Suisse, Bertrand Piccard, qui a réalisé un tour du monde.