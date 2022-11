Le prince Albert II de Monaco pose avec ses enfants Jazmin et Alexandre (photo)

C'est une photo qui se veut apaisante. Après le retour de la princesse Charlene éblouissante à ses côtés lors d'un gala donné à New York en l'honneur de la princesse Grace de Monaco, le prince Albert a profité de son passage dans la Grosse Pomme pour rendre visite à ses deux aînés, Jazmin Grace Grimaldi (30 ans) et Alexandre Grimaldi Coste (19 ans), issus de deux relations hors mariage.

Jazmin Grace est née il y a 30 ans de l'union du prince avec l'agente immobilière Tamara Jean Rotolo et Alexandre (19 ans) de sa relation avec son ex petite amie Nicole Coste. C'est cette dernière qui a posté la photo de cette rencontre entre les enfants et leur père sur Instagram.

Le cliché montre Jazmin très souriante tenir sous ses bras son père et son jeune frère. L'existence de la jeune femme qui est née en Californie en 1992 est restée secrète jusqu'en 2006, où le prince a publiquement reconnu son existence. Jazmin poursuit une carrière d'actrice aux Etats-Unis où elle est apparue dans la série "The Marvelous Mrs Maisel".

Elle est très proche de son demi-frère Alexandre. La jeune femme partage souvent sur les réseaux sociaux des photos de moments passés en sa compagnie.