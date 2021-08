Le prince Andrew n'est plus le bienvenu à Windsor: ce bien que William souhaite récupérer

Le prince Andrew a de gros ennuis : le frère cadet du prince Charles est en effet poursuivi à New York après une plainte pour agressions sexuelles.

Et d'après l'expert royal du Mail Online, Dan Wotton, sa maison près de Windsor, le Royal Lodge, est convoitée par le prince William.

D'après ses sources, il aurait "exprimé son désir que sa famille prenne possession de la propriété à moyen terme". Un argument joue en la faveur du fils du prince Charles, selon l'expert : "cela aurait du sens sur le plan pratique, au vu de la taille de la famille Cambridge et leur besoin d'être proche de Londres".

Autre argument : des critiques s'élèvent contre la prince Andrew qui vit dans cette grande maison alors qu'il n'est plus membre actif de la famille royale britannique depuis 2019.

Charles et William peinés

Face à cette plainte pour agression sexuelle, l'ainé d'Andrew a fait savoir que son frère n'avait pas sa place dans la famille royale avec des faits d'une telle gravité. "Le scandale personnel qui implique actuellement le prince Andrew et Jeffrey Epstein cause bien de la peine à Charles et William, qui essaie de protéger le futur de la monarchie. Il y a actuellement un débat au sein des membres les plus anciens de la famille pour savoir si Andrew peut rester au Royal Lodge, compte tenu des circonstances", a déclaré une source à l'expert.

Cette maison est occupée par le prince Andrew depuis 2004. Un bail de 75 ans a été accordé et il ne paie pas de loyer, mais il a été convenu qu'il rénove la maison à ses frais, soit près de 7,5 millions de livres sterling.

Autre facteur : la duchesse d'York, Sarah Ferguson, vit également au Royal Lodge et où irait vivre le prince Andrew s'il devait quitter sa maison ?