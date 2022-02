Le prince Andrew "protégé par la monarchie" malgré des comportements abusifs: un ex-garde du corps se confie

Le prince Andrew ne cesse d'être au centre de nombreux scandales. Après les photos et témoignages le liant à Jeffrey Epstein, qui ont eu l'effet d'une bombe, c'est le témoignage d'un ancien garde du corps du prince, Paul Page, qui dévoile une autre facette du fils d'Elizabeth II.

Paul Page, ancien garde du corps du prince Andrew, a assuré sa sécurité entre 1998 et 2004. Dans une interview exclusive pour "60 minutes", une émission australienne, l'agent de sécurité dresse un portrait encore méconnu du prince Andrew.

Durant six années, Paul Page a subi les comportements abusifs et déplacés du fils d'Elizabeth II: "Je ne cherche pas à me venger, mais dans mon esprit, Andrew doit répondre de plusieurs actes, y compris de l'intimidation qu'il a exercée sur nous. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas parce que vous avez un titre que vous êtes une bonne personne", a-t-il déclaré à nos confrères au nom de plusieurs membres du personnel du prince Andrew de l'époque.

Mais l'ex garde du corps fait des révélations encore plus graves : "J'ai souffert à cause d'Andrew, des jeunes filles ont souffert à cause d'Andrew et d'autres membres du personnel ont souffert à cause du Prince Andrew. Mais rien n'a jamais été fait, car les gens avaient trop peur".

Une certaine omerta règnerait même au sein du clan Windsor, selon Paul Page, qui assure que le prince Andrew était protégé quoi qu'il fasse: "Ayant travaillé pour lui pendant six ans, je peux honnêtement dire qu'Andrew est totalement protégé par la monarchie. On ne lui a jamais demandé de rendre des comptes, on ne lui a jamais dit qu'il avait fait quelque chose de mal et on ne l'a jamais rappelé à l'ordre".

Chose qui se confirme dans l'affaire Epstein puisque pour éviter un procès à son fils, la reine Elizabeth II a dû intervenir et faire un chèque à Virginia Giuffre, l'accusatrice du prince Andrew. Et ça rend Paul Page plutôt amer : "Le vrai prince Andrew et son vrai caractère doivent être dévoilés au grand jour, afin que les gens puissent juger par eux-mêmes du genre de personne qu'il est et regarder les preuves par eux-mêmes".

De nombreux témoignages accusent le prince Andrew

Un témoignage qui vient corroborer ceux de son ancien personnel. Ainsi, sa femme de chambre le présentait comme un prince capricieux qui était trop paresseux pour fermer lui-même les rideaux de sa chambre quand il était couché dans son lit. Son ancienne massothérapeute comme une personne "obsédée par le sexe". Dans le journal du Sun, Emma Gruenbaum, 50 ans, affirme que le duc d'York a tenté de la serrer dans ses bras après des séances de massage au Royal Lodge de Windsor et a toujours insisté pour être nu pendant ses séances à l'exception d'une serviette.

Christine Briggs, ancienne bonne du prince Andrew, évoquait aussi un "homme horrible et méchant". "Personne ne voulait le poste à cause de sa réputation avec ses crises de colère et ses jurons. Cela ne m'a pas rebutée, je voulais relever le défi de m'occuper de la famille royale", a-t-elle confié.