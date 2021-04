Le prince Charles s'exprime pour la première fois depuis le décès de son "cher papa": "Mon père me manque énormément" (vidéo)

Le deuil national se poursuit au Royaume-Uni, à la suite du décès du prince Philip. Hier soir, le prince Charles s’est exprimé pour la première fois depuis le décès de son père. L’héritier de la couronne a rendu hommage à une personne très spéciale, dévoué à sa famille et au pays.

Le prince Charles a reçu la presse à l’extérieur de sa résidence de Highgrove House pour rendre hommage à son père. "Mon père, pendant ces 70 dernières années, a rendu le plus remarquable et dévoué des services à la reine, à ma famille et au pays. Et aussi à tout le Commonwealth. Et comme vous pouvez l’imaginer, mon père nous manque énormément à ma famille et à moi."

Ce matin, toute la presse britannique évoque l’émotion d’un fils qui a perdu son cher papa. "Mon cher papa était une personne très spéciale, qui aurait été impressionné par les réactions et toutes les choses touchantes qui ont été dites sur lui". Charles devra désormais accomplir la mission que lui a confié le prince Philip lors de sa dernière hospitalisation: prendre soin de la reine Elizabeth.