Le prince Edward évoque les relations tendues de la famille royale avec Meghan et Harry

Le prince Edward, le fils cadet de la Reine et du prince Philip, a accordé une interview exclusive au journaliste de CNN, Max Foster, basé à Londres. L'occasion d'aborder le sujet de l'héritage laissé par le prince Philip, du deuil vécu par la Reine et ...de l'exil du prince Harry et de son épouse Meghan Markle aux Etats-Unis.

Les gros titres faisant état de relations tendues entre les Sussex et le reste de la famille royale sont fréquents depuis que le couple a choisi de renoncer à ses rôles au sein de la famille royale l'année dernière et a déménagé en Californie. Répondant à une question sur les tensions familiales actuelles, le comte de Wessex a déclaré que la situation était "très triste".

"Écoutez, bizarrement, nous avons tous été là auparavant – nous avons tous eu une intrusion et une attention excessives dans nos vies. Et nous avons tous géré cela de manière légèrement différente, et écoutez, nous leur souhaitons les meilleures des chances. C'est une décision vraiment difficile", a dit Edward, très humblement.

Harry et Meghan ont souvent parlé des pressions de la vie royale et du fait d'avoir été constamment scrutés par les médias. Dans une interview explosive avec Oprah Winfrey en mars, le duc de Sussex a déclaré qu'être au centre de l'attention des médias était l'un des facteurs décisifs dans le déménagement de la famille aux États-Unis. Dans sa discussion avec Winfrey, la duchesse a également révélé qu'elle avait envisagé de se suicider lors de sa première grossesse et qu'il y avait eu des questions sur la couleur de peau de leur fils à naître, Archie.

Edward a dit qu'il espérait que le couple sera heureux avant de revenir au sujet de la rupture, suggérant que des désaccords se produisent dans chaque famille. "C'est difficile pour tout le monde mais ce sont les familles", a-t-il dit.