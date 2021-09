Le prince Harry décrit par une journaliste américaine: "L'odeur de cigarettes et d'alcool suintait de tous les pores de son corps"

La journaliste américaine Katie Couric semble vouloir régler ses comptes dans ses mémoires qui seront publiées à la fin du mois d'octobre. Un moyen pour la célébrité américaine qui a travaillé pendant 4 décennies pour les chaînes de télévision NBC et CBS de prendre sa revanche avec de nombreuses personnes.

Dans un bouquin de plus de 500 pages, Katie Couric n'hésite pas à critiquer ses anciens collègues de NBC et de CBS et à ridiculiser des célébrités de premier plan, dont le prince Harry.

En effet, la journaliste qui l'a rencontré lors d'un match de polo au Brésil en 2012 et l'a interviewé décrit que l'odeur de cigarettes et d'alcool semblait "suinter de tous les pores" de son corps.

Elle avait d'ailleurs introduit son interview en expliquant qu'il était connu pour son sens de l'humour caustique et sa propension à faire la fête.