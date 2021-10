Le prince Harry "en mode panique" en apprenant l’hospitalisation de sa grand-mère, la reine Elizabeth II

Alors que tous les Britanniques s’inquiètent face à l’état de santé de leur reine, on n’avait pas encore entendu parler du prince Harry à ce sujet. Mais selon US Weekly, il serait entré "en mode panique" en apprenant que sa grand-mère avait été hospitalisée.

Le prince Harry n’a plus mis les pieds au Royaume-Uni depuis le mois de juillet, lorsqu’il a assisté à l’inauguration de la statue en hommage à sa mère, la princesse Diana, au palais de Kensington. Il n’a donc en principe plus vu sa grand-mère, la reine Elizabeth, depuis cette date. Alors lorsqu’il a appris qu’elle avait passé une nuit à l’hôpital, il est entré "en mode panique" selon le magazine US Weekly.

"Il s'est senti absolument impuissant alors qu'il est à Montecito, à 8.000 kilomètres d'elle. Il n'a en tout cas pas cessé de prendre de ses nouvelles", a indiqué une source proche du duc de Sussex. Le prince Harry ne voudrait en effet pas qu’il arrive la même chose qu’avec son grand-père, le prince Philip, décédé en avril dernier… "Il se sent toujours coupable de ne pas lui avoir fait ses adieux en personne, a révélé cette même source. Il ne pourrait pas se le pardonner si la même chose arrivait avec sa grand-mère adorée."

Les fervents défenseurs de la monarchie britannique n’hésitent d’ailleurs pas à interpeller le prince Harry à ce sujet via les réseaux sociaux. "Une si belle famille. J'espère vraiment que Harry reviendra voir sa grand-mère, la reine, et la famille. Elle s’affaiblit. Il le regrettera", pouvait-on notamment lire sur Twitter. D’autres l’incitant à retourner voir sa grand-mère bientôt. Quoi qu’il en soit, il semblerait que le prince Harry "caresse l'espoir de rentrer à la maison pour Noël avec Meghan, peut-être même avant, afin que la reine puisse enfin rencontrer Lilibet et revoir Archie", a conclu la source proche du duc de Sussex.