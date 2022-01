Le Prince Harry et Meghan Markle ENDETTÉS? Pour s'offrir leur résidence, ils ont dû faire un prêt de 9 millions de dollars

Meghan Markle et le Prince Harry se sont offert une belle résidence à Montecito, en Californie. Pour ce petit paradis sur terre comprenant de multiples pièces, piscine, salle de cinéma et autres activités alléchantes, les Sussex ont dû débourser 14 millions de dollars. Une modique somme qui les aurait endettés...

Après s'être défaits de leurs obligations royales, le Prince Harry et Meghan Markle ont fait un passage par le Canada puis aux Etats-Unis. Ils sont maintenant bien installés dans leur nid douillet à Montecito, petite commune située à seulement 2h de Los Angeles, en Californie.

Le couple a décidé de s'installer dans l'impressionnante résidence de Riven Rock qui comprend 9 chambres, 16 salles de bains, une bibliothèque, un bureau, un spa, un sauna, une salle de sport, une salle de jeux, une salle de cinéma, une cave à vin, un salon de thé, une piscine, une maison d'hôtes, des roseraies sur plusieurs niveaux, des oliviers centenaires, un garage pour cinq voitures, et un poulailler.

Un prêt de 9 millions de dollars: Harry et Meghan rembourseraient 310 000 dollars chaque mois

Pour s'offrir leur "petit" bijou, Harry et Meghan ont dû débourser la modique somme de 14 millions de dollars. Et d'après Paris Match, ils auraient fait une bonne affaire : le riche propriétaire en demandait initialement plus de 24 millions d'euros.

Mais depuis quelques semaines, un déménagement serait envisagé par les parents d'Archie et Lilibet, selon plusieurs médias. Pour se payer Riven Rock, Harry n'a pas fait les choses à moitié: il s'est servi de l'héritage de Diana, révèle Paris Match. Mais ce n'est pas tout puisque le couple a aussi dû faire un prêt de 9 millions de dollars au nom de Meghan Markle. Ainsi, elle rembourserait 310 000 dollars chaque mois pour cet emprunt... Une somme qui donne le tournis!

D'après le magasine people Voici, le train de vie mensuel du Prince Harry et Meghan serait estimé à 350 000 dollars. Malgré leurs dettes, les parents de Lilibet et Archie auraient pour projet de revendre leur maison pour en acquérir une encore plus luxueuse au bout de leur rue : le château Montecito. Grâce au généreux contrat signé par Harry pour son autobiographie lui octroyant une avance de 20 millions de dollars, ces sommes mirobolantes devraient bientôt être derrière eux...