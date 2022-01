Le prince Harry et Meghan Markle franchissent une grande étape : Archie entre au jardin d'enfants… mais pas dans n’importe lequel

Selon le site du Daily Mail, ce dimanche 2 décembre, le garçon de deux ans a été inscrit dans un jardin d'enfants aussi spécial que novateur.

L’année 2022 commence avec une grande nouveauté pour le petit Archie. En effet, Meghan Markle et le prince Harry ont décidé d’envoyer leur fils de deux ans dans un jardin d'enfants californien afin de lui enseigner "l’alphabétisation émotionnelle" et surtout lui apprendre "comment être gentil" envers les autres élèves. Toujours selon le Daily Mail, il semblerait que les camarades du petit prince ne sont pas au courant de l’identité de leur nouveau compatriote de jeu. "Ceux-ci n’auraient "aucune idée" que le bambin descend de la lignée de la famille royale d’Angleterre", explique un parent au journal britannique.

Dans cette crèche atypique, Archie apprendra également la langue espagnole, mais aussi la musique, la danse, le théâtre… ou encore le codage. De plus, la connaissance de l’environnement est un élément intrinsèque de l’établissement. Une discipline qui devrait réjouir le prince Harry, grand militant dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi le grand frère de Lilibet aura la chance de traîner dans de luxueux jardins entre les oiseaux, des arbres fruitiers, des plantes, des papillons, des abeilles. Dans ce merveilleux environnement bucolique, les petits écoliers cultivent et récoltent eux-mêmes des légumes.

Des parents impliqués dans l’éducation de leurs enfants

Selon le journal le Mirror, le prince Harry s’occupe très bien de son enfant. C’est lui qui se charge de l’accompagner à l'école. "Harry dépose souvent Archie et vient le chercher et semble être un bon père. Tous les parents se sont montrés décontractés pour accueillir Harry et Meghan, sans faire d’histoire. Et pour les autres enfants, Archie n’est que l’un d’entre eux." Même si les enfants ne savent pas que leur camarade est un petit prince anglais, ils auraient peut-être préféré que Meghan soit une princesse Disney.