Le prince Harry et Meghan Markle sont déjà de retour aux Etats-Unis

Le couple a quitté le sol anglais ce mardi 20 septembre selon le magazine Hello! Après un peu moins de trois semaines loin de la Californie, le Prince Harry et Meghan Markle étaient impatients de retrouver Archie et Lilibet.

Le couple était arrivé au Royaume-Uni le 3 septembre. Ils devaient rester quelques jours pour visiter plusieurs associations. Le 8 septembre, lorsque les médecins ont alerté de l’état de santé de la Reine Elizabeth II, Harry avait rejoint le reste de sa famille au Château de Balmoral en Ecosse. Durant les onze jours de deuil, Harry et Meghan ont participé à plusieurs bains de foule, notamment avec son frère, le prince William et la princesse Kate le 10 septembre. Les deux couples s’étaient, en effet, recueillis sur les fleurs et messages déposés en hommage à la Reine devant le Château de Windsor.

Durant leur absence, le magazine Hello! a révélé que c’est la mère maternelle de Meghan, Doria Ragland, qui s’était occupée d’Archie, 3 ans et de Lilibet, 1 an. Doria était également accompagnée de nounous pour l’aider à surveiller les deux enfants.