Le prince Harry et son épouse sont "furieux": Lilibet et Archie ne devraient pas obtenir les titres d'altesse royale

Les enfants du prince Harry et de Meghan Markle n'obtiendront pas le statut de "HRH" (Son Altesse Royale) lorsqu'ils seront nommés prince et princesse par le roi Charles III, a affirmé une source.



Archie, trois ans, et Lilibet, un an, devraient être officiellement nommés "prince et princesse" dans un proche avenir, car Charles a accepté de délivrer des lettres patentes pour leur accorder ses titres.



Plusieurs sources affirment qu'à la suite de discussions tendues entre le nouveau roi et les Sussex, ils auraient été "mécontents" que leurs enfants n'obtiennent finalement pas les titres de "HRH".



Harry et Meghan auraient argumenté que les filles du prince Andrew, Beatrice et Eugenie d'York, ont le statut de "HRH" bien qu'elles ne soient pas des membres actifs de la famille royale.



Une source a déclaré au Sun: "Harry et Meghan s'inquiétaient du problème de sécurité et être prince et princesse leur donne le droit d'avoir certains niveaux de sécurité royale".



"Il y a eu beaucoup de discussions au cours de la semaine dernière. Ils ont insisté pour qu'Archie et Lilibet deviennent prince et princesse. Ils ont été fermes à ce sujet-là depuis la mort de la Reine, mais ils sont furieux qu'Archie et Lilibet ne puissent pas prendre le statut d'altesse royale. C'est l'accord. Ils peuvent être prince et princesse, mais pas "altesses royales" parce qu'ils ne travaillent pas dans la famille royale."



Archie et Lilibet ont droit aux titres de prince et princesse depuis la mort de la Reine dans le cadre des règles établies par le roi George V en 1917 – qui limitaient le nombre de membres de la famille royale utilisant "HRH".



L'expert royal Phil Dampier a analysé la situation dans les tabloïds britanniques: "Laisser Archie et Lilibet devenir un prince et une princesse, mais ne pas avoir de titres de HRH serait un bon compromis. La même chose est arrivée à Diana et Fergie après leur divorce avec Charles et Andrew. Et bien sûr, Sarah Ferguson est toujours la duchesse d'York aujourd'hui."



"Harry et Meghan devraient être ravis car utiliser "Prince" ou "Princesse" sonne bien aux États-Unis."



"Mais même si leurs enfants sont encore haut placés dans la lignée de succession, ils ne travailleront pas dans la famille royale, il est donc tout à fait normal qu'ils ne devraient pas avoir de titres. Beaucoup de gens pensent que Harry et Meghan eux-mêmes devraient perdre leurs titres, alors je pense qu'ils devraient simplement accepter ce compromis et être reconnaissants, car cela pourrait être bien pire pour eux et leurs enfants."



Meghan a précédemment affirmé que le titre de HRH avait été refusé à Archie en raison de sa race.



Et lorsqu'Oprah Winfrey, l'animatrice de télévision américaine, lui avait demandé s'il était "important" qu'Archie soit appelé prince, elle avait répondu qu'elle n'avait aucun attachement à la "grandeur" des titres officiels.



Depuis leur départ fracassant de mars 2020, les Sussex ont cessé d'utiliser leur propre statut d'altesse royale après avoir décidé de démissionner en tant que membres de la famille royale.