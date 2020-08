Le prince Harry et son épouse Meghan ont secrètement acheté une maison dans cette ville californienne très célèbre

Le prince Harry et Meghan Markle n'habitent plus dans le manoir de Beverly Hills du producteur hollywoodien Tyler Perry, révèle ce matin le site Page Six. Le duc et la duchesse de Sussex ont secrètement acheté leur première maison américaine dans la ville de Santa Barbara, située au nord de Los Angeles, où ils y ont déposé leurs valises il y a 6 semaines. Leur nouvelle maison familiale est située dans une enclave très privatisée.

"Harry et Meghan vivent tranquillement dans leur propre maison à Santa Barbara depuis début juillet '', a révélé une source anonyme.

"C'est la première maison qu'ils possèdent à 2. Cela a été un moment très spécial pour eux en tant que couple et en tant que famille. Ils ont pu bénéficier d'une intimité totale pendant six semaines depuis leur emménagement."

"Ils ont l'intention de s'enraciner dans cette maison et cette communauté tranquille, qui jouit d'une intimité considérable. C'est là qu'ils veulent élever Archie, où ils espèrent qu'il pourra avoir une vie aussi normale que possible." On connaît peu de détails sur la maison, mais la source révèle que le prince Harry souhaitait avoir une maison plus petite que le manoir de Tyler Perry dans lequel il séjournait avec son épouse.

"C'était une belle faveur pour eux à un moment très difficile de leur vie, mais la maison de Tyler Perry avec ses 18 chambres n’est pas du tout du style de Harry. Oui, il a grandi dans la royauté et dans les salles du palais de Buckingham, mais il préfère les maisons plus intimes avec du caractère", révèle cette source.

Santa Barbara est l'une des communautés les plus riches des États-Unis, avec des maisons en vente pour plus de 100 millions de dollars. L'animatrice de télévision Oprah y possède un vaste manoir évalué à 90 millions de dollars dans la localité de Montecito au bord de l'océan.

La désormais controversée Ellen DeGeneres réside également à Santa Barbara - dans une maison voisine du domaine d'Oprah.

Lorsqu'ils ont été contactés pour commenter cette information obtenue par Page 6, un porte-parole du couple a confirmé cet achat: "Le duc et la duchesse de Sussex ont emménagé dans leur maison familiale au début du mois de juillet de cette année. Ils vivent dans une communauté tranquille depuis leur arrivée et espèrent que cette intimité sera respectée pour leurs voisins, ainsi que pour eux en tant que famille."