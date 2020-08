Le prince Harry inquiet pour son fils, Archie

Le prince Harry a émis son inquiètude au sujet des réseaux sociaux et des dérives du web pour son fils, Archie. Il s’est exprimé dans un article sur le site Fast Company.

Depuis la naissance d’Archie en mai 2019, le prince Harry et Meghan Markle tentent tout pour protéger leur fils des réseaux sociaux, des paparazzis et des médias de manière générale. C’est d’ailleurs une des raisons principales de leur départ d’Angleterre. Le prince Harry le sait, grandir dans le giron de la famille royale est compliqué.

"Les entreprises qui achètent des publicités en ligne doivent également reconnaître que notre monde numérique a un impact sur le monde physique - sur notre santé collective, sur nos démocraties, sur la façon dont nous pensons et interagissons les uns avec les autres, sur la façon dont nous traitons et faisons confiance aux informations. Cet impact, qu'est-ce qu'il signifie pour nos enfants? En tant que père, cela me préoccupe particulièrement."

Dans cet article, le frère du prince William met en garde: "Les médias sociaux nous divisent. Le paysage numérique ne va pas bien et les entreprises ont la possibilité de reconsidérer leur rôle dans le financement et le soutien des plateformes en ligne qui ont contribué, alimenté et créé les conditions d’une crise de haine, d’une crise de santé et d’une crise de vérité. Beaucoup d’entre nous aiment et apprécient les médias sociaux. C’est une ressource apparemment gratuite pour se connecter, partager et s’organiser."