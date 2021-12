Le prince Harry ne parle plus à son père le prince Charles depuis plusieurs mois

Le prince Charles et Harry se sont "à peine" parlé ces derniers mois, alors que les relations entre le père et le fils n'ont jamais été aussi mauvaises, révèlent ce matin le journal du Sun et le Daily Mail.

L'héritier du trône a été "profondément choqué et blessé" par "l'interview-vérité" de Harry et Meghan donnée à la présentatrice américaine Oprah Winfrey en mars dernier et depuis le climat entre les princes n'a jamais été aussi tendu. Lors de cette interview, le duc de Sussex avait déclaré que son père l'avait privé de ses ressources financières lorsque lui et Meghan avaient annoncé leur intention de déménager en Amérique. Ce qui a été plus tard démenti par la publication des comptes de la famille royale. Lors de cet entretien, Meghan et Harry avaient affirmé que l'un des membres de la famille royale s'était également demandé, quand la duchesse était enceinte de leur premier enfant, de quelle couleur sera la peau du bébé. Une remarque considérée comme raciste par Meghan et Harry qui avaient refusé de citer la personne de la famille à l'origine de ce commentaire. De nombreuses rumeurs ont ébruité ces dernières semaines dans différents médias que la personne à l'origine de cette remarque était le prince Charles.

Les tensions se sont encore intensifiées après cette interview dans les multiples apparitions rémunérées du prince Harry. Dans sa série Netflix consacrée à la santé mentale ou dans les interviews données pour des podcasts, le prince Harry tient son père pour responsable de son malheur qu'il était son devoir en tant que père de "briser un cycle de malheur".

Le prince Charles "garde un silence digne" car il craint qu'une scission publique n'affecte son règne, déclarent des sources au Sun.

Ce dimanche, un autre affront du prince Harry a profondément affecté son père lorsque Harry a affirmé qu'il avait "rompu les liens" avec Marei Mubarak bin Mahfouz, un an avant que son père, le prince Charles ne remette un CBE au milliardaire saoudien controversé. (Un CBE correspond à un ordre de l'empire britannique qui récompense des citoyens qui se sont distingués dans différents domaine.)

Le père et le fils se sont entretenus pour la dernière fois en personne lors des funérailles du duc d'Édimbourg il y a huit mois et n'ont échangé que quelques appels téléphoniques "tendus" depuis.Le prince Harry était à Londres en juillet pour dévoiler la statue de Diana, mais Charles et Harry ne se sont pas rencontrés, et le futur roi d'Angleterre n'a pas encore rencontré sa petite-fille âgée de six mois, Lilibet.