Le prince Harry ne souhaite pas se rendre à la cérémonie des Oscars: Meghan Markle veut le faire changer d'avis

Le prince Harry envisage de ne pas se rendre à la cérémonie des Oscars à cause du film biopic très médiatisé "Spencer" qui relate la vie de sa mère, la princesse Diana et qui a bouleversé le prince.

Son épouse, l'ancienne actrice Meghan Markle souhaiterait de son côté revenir sur la scène hollywoodienne et assister à l'événement glamour de l'année, révèlent plusieurs journaux ce mercredi.

Plusieurs sources aux États-Unis émettent le fait que le duc de Sussex ne souhaite pas rencontrer sur le tapis rouge l'actrice Kristen Stewart qui interprète Diana dans ce film.

La jeune actrice est susceptible d'être nominée pour remporter la statuette de la Meilleure actrice pour son interprétation de la princesse Diana dans le film "Spencer". Sa prestation est en effet louée par de nombreuses critiques, la qualifiant même "d'époustouflante" dans ce personnage.

Et tandis que les Sussex ont reçu des invitations pour participer à "tous les grands événements", le prince Harry préférerait ne pas assister à la cérémonie, a-t-on affirmé.

Cependant, Meghan Markle aimerait voir ses amis aux soirées les plus fastueuses de LA.

Selon une source cité dans le magazine OK ! US, le film "Spencer" a touché une corde sensible du prince. Meghan Markle, de son côté, souhaiterait juste "qu'ils ignorent Kristen Stewart ou qu'ils soient juste brièvement polis en cas de rencontre fortuite, mais le prince Harry n'est pas du genre à être faux et ses nerfs sont toujours à vif", a déclaré cette source.