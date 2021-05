Le prince Harry s'engage pour la vaccination mondiale: "Avec cette pandémie, lorsque quelqu'un souffre, nous souffrons tous" (photos)

Un concert destiné à promouvoir la vaccination contre le Covid-19 partout dans le monde avait lieu hier soir à Los Angeles en compagnie de célébrités, mais également du prince Harry dont c'était la première apparition depuis les funérailles de son grand-père, le prince Philip.

"Nous sommes à un moment décisif dans la lutte mondiale contre le Covid-19. Ce soir, nous célébrons chacun de vous ici, les travailleurs de première ligne vaccinés dans le public et les millions de héros de première ligne à travers le monde. Vous avez passé l'année dernière à vous battre avec courage et altruisme pour nous protéger tous. Vous avez servi et sacrifié, vous vous êtes mis en danger et avec bravoure en connaissant les coûts. Nous vous devons une immense gratitude, merci."

Le papa du petit Archie, qui sera bientôt père une seconde fois, a lancé un appel à la solidarité mondiale.

"Aucun de nous ne devrait être à l'aise de penser à son propre bien-être alors que tant d'autres souffrent. En réalité, et en particulier avec cette pandémie, lorsque quelqu'un souffre, nous souffrons tous. Nous devons regarder au-delà de nous-mêmes avec empathie et compassion pour ceux que nous connaissons, et ceux que nous ne connaissons pas. Nous devons élever toute l'humanité et nous assurer qu'aucune personne ou communauté ne sera laissée pour compte", a-t-il poursuivi, faisant notamment allusion à la situation catastrophique vécue par l'Inde, avec une deuxième vague dévastatrice.

Si Meghan Markle et Harry présidaient l'événement, d'autres personnalités se sont investies en faveur de la vaccination mondiale. Notamment Selena Gomez, Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel, ou encore Sean Penn, mais aussi des personnalités politiques comme Joe Biden, Kamala Harris, Emmanuel Macron ou Justin Trudeau.



©AFP



©AFP



©AFP