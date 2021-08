Le prince Harry s'exprime sur la situation en Afghanistan

Le prince Harry a publié une déclaration hier soir sur la situation en Afghanistan. Il a estimé que lui et d'autres anciens combattants de la guerre en Afghanistan devraient "se tendre la main et s'offrir leur soutien" et a décrit les scènes de Kaboul comme celles qui "résonnent dans la tête de bien des militaires" dans un message adressé à son organisme de bienfaisance pour les anciens combattants blessés.

"Nous encourageons tout le monde à travers le réseau Invictus - et la communauté militaire au sens large - à se tendre la main et à se soutenir mutuellement", a exhorté le prince.

Le duc de Sussex, qui a passé 10 ans dans l'armée britannique, a effectué deux missions de première ligne en Afghanistan dans la province d'Helmand en tant que pilote d'hélicoptère d'attaque Apache.

Dans sa déclaration faite via la Fondation des jeux Invictus, il n'a donné aucune opinion sur la décision de Joe Biden d'abandonner les Afghans avec lesquels il a combattu, ni sur le retrait des forces armées qui a permis aux talibans de reprendre le pays en quelques jours après 20 ans de guerre.

L'année dernière, Meghan et lui ont été accusés de s'être lancés dans les élections américaines lorsqu'ils ont exhorté les électeurs à "rejeter les discours de haine" dans un message largement interprété comme une attaque contre Donald Trump et un soutien tacite à la campagne de Joe Biden.

Harry connaît le président Biden et son épouse, la première dame Jill Biden, depuis plusieurs années, et tous deux ont publiquement soutenu les Jeux Invictus du duc.