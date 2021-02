Le prince Harry se confie pour la première fois sur son déménagement: "Londres détruisait ma santé mentale" (vidéo)

Il est l'animateur britannique le plus célèbre Outre-Atlantique grâce à ses karaokés effectués avec des stars en voiture. Ce vendredi, dans The Late Late Show, James Corden a expliqué qu'il allait recevoir un célèbre compatriote qui venait de s'installer en Californie... Et lui faire faire un tour de la ville. Cet illustre compatriote s'est révélé être le prince Harry. Celui-ci a embarqué dans un bus anglais à 2 étages pour se confier à l'animateur dans une interview exclusive de 20 minutes. C'est la première fois que le Prince s'exprime publiquement sur son déménagement en Californie.

Le prince Harry a insisté sur le fait que lui et Meghan Markle "ne se sont jamais éloignés" de la famille royale et ont fait "ce que n'importe quel mari ou père ferait'' en décidant d'émigrer à Los Angeles.

Le duc de Sussex a déclaré que le déménagement à Los Angeles l'année dernière consistait à "prendre du recul plutôt que de démissionner".

Dans un moment surréaliste, le prince Harry s'est même essayé à rapper la mélodie du générique du prince de Bel Air à l'extérieur du manoir où la série a été filmée, avant que James Corden n'appelle Meghan. Celle-ci, particulièrement souriante, appelle son mari "Haz" et lui dit de ne pas l'acheter parce qu'elle a "fini de déménager".

Au cours de cet échange, Harry a également évoqué sa relation avec Meghan, son fils Archie et leur décision de démissionner en tant que membres de la famille royale de première ligne, affirmant que la pression d'être à Londres "détruisait sa santé mentale".

Décrivant la décision du couple, il explique: "Il n'a jamais été question de s'éloigner. C'était juste prendre du recul plutôt que de démissionner. C'était un environnement vraiment difficile, ce que je pense que beaucoup de gens ont compris. J'ai donc fait ce que n'importe quel père ou mari ferait. Je n'arrêtais pas de me demander: "Comment faire sortir ma famille d'ici ?". Mais nous ne nous sommes jamais éloignés de ma famille. Et en ce qui me concerne, quelles que soient les décisions qui sont prises de ce côté-là, je ne m'éloignerai jamais de ma famille."

Bien que l'interview ait été réalisée avant que la Reine ne décide de dépouiller les Sussex de leurs patronages royaux, Harry semble savoir ce qui allait se passer et déclare avec certitude: "Ma vie est un service public, donc où que je sois dans le monde, je ferai en sorte que ce soit le cas'' .