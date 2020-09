Le prince Charles de Luxembourg a été baptisé ce week-end dans la plus stricte intimité (photos)

La famille grand-ducale du Luxembourg a partagé d'adorables images de leur plus jeune membre, le prince Charles, qui a été baptisé samedi à l'abbaye St Maurice dans la plus stricte intimité, et ce, à cause des mesures sanitaires liées à la pandémie du coronavirus.

Né le 10 mai, le prince, qui est le premier enfant du prince héritier Guillaume, 38 ans, et de la princesse Stéphanie de Luxembourg, 36 ans, portait une robe de baptême traditionnelle. De tendres clichés de l'enfant ont été partagés par la famille grand-ducale.

Les jeunes parents, très fiers de leur progéniture, ont multiplié les pauses devant les photographes venus immortaliser pour la première fois depuis sa naissance leur fils de quatre mois, qui est deuxième dans l'ordre de succession au trône.