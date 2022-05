Le prince Joachim diplômé d'une prestigieuse université

Le prince Joachim a reçu ce dimanche son "Masters in Business Administration" de l'université de Harvard aux Etats-Unis, lors d'une remise de diplôme organisée pour les étudiants des promotions 2020 et 2021. La princesse Astrid et le prince Lorenz avaient fait le déplacement pour y assister.



La cérémonie de remise de diplôme de la promotion 2020 du prince Joachim avait été reportée à cause de la pandémie de coronavirus. Une cérémonie provisoire avait néanmoins été organisée virtuellement il y a un an.

"Je suis tellement heureux de me retrouver à Harvard où j'ai passé deux années extraordinaires qui marqueront ma vie", indique le prince. "Je suis reconnaissant envers les personnes qui ont rendu cette expérience possible. J'ai rencontré des amis et des professeurs passionnants. Nous repartons tous très motivés pour contribuer positivement au développement futur de notre société."