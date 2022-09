Le prince Laurent s'exprime sur les funérailles de la reine Elizabeth: "Elle n'aurait pas apprécié"

Ce lundi, de nombreuses têtes couronnées avaient effectué le déplacement pour assister aux funérailles de la reine Elizabeth, survenu le 8 septembre à l'âge de 96 ans. Nos souverains, le roi Philippe et la reine Mathilde ont été aperçus dans la foule. Le frère du roi des Belges, le prince Laurent, a expliqué pourquoi il n'avait pas souhaité y participer.

“Il y a tellement de gens lambdas qui sont là-bas, des soi-disant officiels qui se prennent au sérieux et des gens dont l’ambition est démesurée qui ont tout fait pour se montrer que j’ai préféré ne pas m’imposer”, a justifié le prince Laurent, absent de l'événement mondial retransmis à la télévision. Le fils cadet de Paola et Albert, dénonce dans la Dernière Heure la récupération politique des funérailles. Et de compléter: “Je pense d’ailleurs que la Reine n’aurait pas apprécié. C’est une honte cette affaire”, ajoute-t-il.

Le prince Laurent a également précisé qu'il est toujours soumis à des restrictions de voyage et qu'avant chaque déplacement, il doit demander une autorisation. Et le prince Laurent de revenir sur cette décision: “Je trouve cela surréaliste, si je dois aller voir un cousin chef d’État, je dois demander une autorisation également. Pareil pour aller voir mon cousin germain au Luxembourg ou ma marraine qui habite à Lausanne. Je dois demander un accord pour me rendre en Suisse, c’est dingue!”.