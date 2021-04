Le prince Louis célèbre ses 3 ans: William et Kate partagent une nouvelle photo du petit garçon sportif

C'est un cliché inhabituel que William et Kate ont décidé de partager à l'occasion des 3 ans de leur fils cadet, le prince Louis. L'occasion de découvrir que le petit garçon qui célèbre ses 3 ans ce 23 avril a bien grandi. C'est sa mère, la duchesse de Cambridge qui l'a pris en photos début de semaine lors de son premier jour de maternelle, révèle la légende du compte officiel de Kensington Palace.

Louis pose fièrement avec sa draisienne qui a une grenouille. Un sac à dos posé sur ses épaules. Un pull bleu marine et une chemise à rayures bleues et blanches, des baskets de la marque adidas aux pieds abîmés sur les bouts avants. C'est ce détail qui peut faire sourire. Les aînés de William et Kate arborant des chaussures plus classiques sur leurs portraits officiels.

Le prince Louis arbore un sourire effronté.