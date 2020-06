Le prince William a 38 ans: voici les adorables photos de famille prises... par Kate

Ce 21 juin, le prince William célèbre ses 38 ans. À cette occasion, son épouse Kate a voulu partager des photos qu'elle a prises il y a quelques semaines. Sur les clichés, on peut voir le frère de prince Harry entouré de ses enfants lors d'une séance photo détendue.



"Le Duc et la Duchesse de Cambridge sont très heureux de partager une nouvelle image du Duc avec le Prince George, la Princesse Charlotte et le Prince Louis avant l'anniversaire du Duc. La photo a été prise au début de ce mois par la duchesse", a écrit le Palais de Kensington sur Instagram.



