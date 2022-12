Le Prince William assiste seul au mariage de son ex-petite amie

Le prince William et Rose Farquhar prouvent que les ex peuvent rester amis... La semaine dernière, le prince de Galles a assisté au mariage de sa première petite amie avec qui il a eu une relation sérieuse dans le Gloucestershire.

Il était l'un des nombreux invités qui ont regardé son ex de 39 ans, avec qui il est sorti en 2000, dire "oui" à George Gemmell à l'église St Mary the Virgin.

William et Rose se sont rencontrés pour la première fois au Beaufort Polo Club après que le prince a passé son baccalauréat au prestigieux Eton College. Selon le Daily Mail, ils auraient été surpris en train de s'embrasser dans un champ.

Après leur brève idylle, Rose Farquhar a déménagé à New York pour étudier la comédie à l'Institut Lee Strasberg, et a ensuite participé à l'émission "The Voice UK" en 2016.

Il semble que Kate Middleton, l'épouse de William, n'ait pas assisté aux noces avec lui.