Le prince William en visite au Bélize: "Nous pensons à ceux qui luttent en Ukraine et nous sommes solidaires avec eux"

Le prince William et son épouse Kate sont en ce moment au Bélize où ils ont commencé une tournée des Caraïbes organisée à l'occasion du jubilé de la reine Elizabeth II qui célèbre en 2022 ses 70 ans de règne.

Ils ont participé à un cours de survie dans la jungle bélizienne avant d'enfiler leurs tenues de soirée pour assister à une réception spéciale donnée à l'occasion du jubilé de platine de la Reine.

Lors de cette réception très glamour, le prince William a prononcé un discours devant les ruines mayas et s'est prononcé contre le conflit en Ukraine en disant que "la démocratie était mise à l'épreuve" et a également fait référence au discours de sa grand-mère devant le Parlement du Belize en 1994, où elle a déclaré que "la démocratie devait être sauvegardée".

Le prince a déclaré: "Le Belize s'est joint à beaucoup d'autres pour condamner l'invasion et défendre les principes du droit international, de la paix et de la sécurité. Nous pensons à ceux qui luttent en Ukraine et nous sommes solidaires avec eux."

William a également révélé aux autres invités que leur fils, le prince George, suivait les voyages internationaux de ses parents en collant des épingles sur une carte. Il a dit aux invités: "Nous leur avons fait savoir où nous sommes et il nous trouve sur la carte, y met une épingle et partage avec les autres"