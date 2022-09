Le prince William est devenu prince de Galles: ce changement dans ses habitudes qui a été remarqué

La mort de la reine Elizabeth II a bouleversé le Royaume-Uni ainsi qu’une bonne partie du monde. Dans la famille royale, on a changé de paradigme et de nouveaux rôles ont été attribués. Le prince Charles est devenu le roi Charles III, et le prince William et son épouse Kate Middleton sont devenus le prince et la princesse de Galles, titre autrefois détenu par la défunte Lady Di.

Le prince et la princesse ont donc effectué leur premier voyage avec leurs nouvelles attributions ce mardi 27 septembre au pays de Galles. Une visite symbolique au cours de laquelle ils ont rencontré la population et ont notamment visité l'Eglise St. Thomas's, à Swansea, reçus par le révérend Steven Bunting. C'est ce dernier qui a noté un changement dans le comportement de William. Il s’est confié à nos confrères de People et a livré cette piste du futur héritage du trône : "Il nous a dit qu'il apprenait le gallois et nous a lancé quelques phrases en gallois qu'il essayait de perfectionner". Un grand pas pour le prince!