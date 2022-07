Le prince William, Kate et les enfants en route vers les vacances: leur départ en hélicoptère a été filmé (vidéo)

C'est la grande évasion pour les Cambridge! Après avoir assisté à la finale du tournoi de tennis de Wimbledon, les Cambridge ont fait leurs valises pour prendre quelques jours de repos. Lundi soir, le prince William et son épouse Kate Middleton, tous deux âgés de 40 ans, sont montés à bord d'un hélicoptère privé vers une destination gardée secrète.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont été rejoints par le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Kate était élégante dans une robe d'été blanche et un grand chapeau.

Dans ce clip filmé à proximité du château de Kensington, on peut voir l'adorable Louis, quatre ans, se précipiter vers l'hélicoptère avec excitation.

La famille était chargée de sacs alors qu'elle traversait un terrain privé adjacent à l'ambassade du Népal près du palais de Kensington à Londres où un hélicoptère noir les attendait.