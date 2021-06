Le prince William lance une course avec George et Charlotte pour la fête des pères (vidéo)

Le prince William s'amuse avec ses enfants à l'occasion de la fête des pères. Avec ses deux aînés, George et Charlotte, ils ont lancé le semi-marathon de la fête des pères à Sandringham. Les spectateurs ont été charmés par les deux enfants.

Le duc de Cambridge, qui fête son 39e anniversaire ce lundi, a été rejoint par son fils, le prince George, et sa fille, la princesse Charlotte, dimanche, pour donner le coup d'envoi d'un semi-marathon au domaine Sandringham de la reine Elizabeth. L'occasion de passer une bonne fête des pères.

Ensemble, le trio - qui était habillé de façon décontractée pour la sortie - a fait le compte à rebours de la course et a encouragé tous les coureurs. William a également été vu tenant la main de George, 7 ans, et Charlotte, 6 ans, alors qu'ils se dirigeaient vers la scène.

L'épouse de William, Kate Middleton, ainsi que leur plus jeune enfant, le prince Louis, âgé de 3 ans, étaient absents de la journée de course.





Brian Cook, qui a participé à la course et photographié le trio royal, a déclaré qu'il s'agissait d'une "belle surprise, et d'un geste gentil de leur part".

Selon le site Internet de l'événement, Run Sandringham accueillait des centaines de coureurs de tous niveaux et de tous âges pour courir un semi-marathon, un 5 km ou un mile communautaire, dans le but de collecter "plusieurs milliers de livres pour de bonnes causes".

En l'honneur de la fête de juin, William et Kate ont également partagé un hommage spécial. Un message posté sur leur compte officiel de médias sociaux montrait un tableau d'affichage sur lequel étaient épinglés les mots "Bonne fête des pères", ainsi qu'une photo inédite de William et de ses enfants, ainsi que des clichés de son père, le prince Charles, et du père de Kate, Michael Middleton. Le message sentimental comprenait également une photo du défunt grand-père de William, le prince Philip.

