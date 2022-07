Le prince William perd pied à Wimbledon pendant le match opposant Norrie à Goffin (Vidéo)

Le prince William est un fervent supporter de tennis et il ne peut cacher sa déception quand son joueur préféré est en train de perdre son set. Cette année encore, Kate Middleton et William ont assisté au tournoi de Wimbledon, à Londres. Devant dans les gradins, le couple princier souhaitait être aux premières loges pour assister à un match de grande ampleur opposant l'Anglais Cameron Norrie au belge David Goffin. Toutefois, selon nos confrères du Mirror, le prince William n'a pas sû maitriser ses émotions face au set perdu par le joueur anglais. Au point de prononcer une phrase peu appropriée pour un futur roi.

Une réaction qui amuse les internautes

Le prince William a probablement oublié qu'il pouvait être filmé par les télévisions du monde entier. "Non, non, non, pu***n", a-t-il lâché, au moment fatidique où Cameron Norrie a perdu son set contre David Goffin. Très vite, sa réaction a fait le tour d'internet. "William est nerveux et anxieux dans ce match. Tous les fans de tennis comprennent sa réaction", "On est tous un peu William dans ce match", peut-on lire sur Twitter. Il aurait sûrement préféré être tout seul chez lui pour regarder son match tranquillement...

