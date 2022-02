Le prince William réconforte un petit garçon en deuil et réalise son rêve

Les mots les plus simples sont parfois les plus touchants.

Le prince William assistait début février à un événement caritatif. C'est là qu'il a fait la rencontre du petit Deacon Glover, âgé de 11 ans, en deuil suite au décès de sa mère d'une overdose il y a trois semaines. Touché par le drame dont le duc de Cambridge connaît bien la tristesse, le prince William a réconforté le garçon: "J'ai moi aussi perdu ma mère quand j'avais 15 ans. C'est difficile, mais ça devient plus facile. Je te le promets."

Dans la même conversation, rapportent nos confrères du Mirror, le prince William a réagi face au le tee-shirt que portait le petit Deacon, à l'effigie du Burnley FC et particulièrement de son gardien de but Nick Pope. "Tu aimerais rencontrer Nick Pope, n'est-ce pas?" lui a-t-il demander avant d'ajouter "On verra ce qu'on peut faire".

Chose promise, chose due. Ce lundi 14 février, l'émouvante rencontre a eu lieu. Deacon a pu partagé un moment avec son sportif préféré et a reçu un maillot dédicacé. Un événement qui a peut-être "changé la vie" du garçon endeuillé, selon ses proches. Les faits ont ému l'Angleterre.