Le roi Charles III tremble: pourquoi la nouvelle saison de The Crown pourrait nuire à sa popularité?

La nouvelle saison de la série de "The Crown" est sur le point de déterrer tous les détails douloureux du divorce du roi Charles avec la princesse Diana, alors que Buckingham vient d'annoncer que le couronnement du roi Charles aura lieu le 6 mai 2023. Un timing malheureux pour un roi qui a soif de popularité, succédant à sa mère, la Reine Elizabeth dont les faux pas n'ont pas été nombreux en 70 ans de règne.

Selon plusieurs sources, cette nouvelle saison de la série "The Crown" revient sur les aspects les plus intimes du mariage de Charles et Diana, et dépeint le prince de Galles de l'époque comme mesquin, froid et fourbe.

La cinquième série, qui va démarrer sur le géant du streaming Netflix le mois prochain, est également susceptible de bouleverser le prince William qui, avec son frère le prince Harry, a été tourmenté par un divorce compliqué et une guerre psychologique livrée entre ses célèbres parents.

Un initié de la télévision a déclaré: "Cela n'aurait pas pu arriver à un moment plus délicat pour le nouveau roi et sa reine consort, d'autant plus qu'ils occupent ces dernières semaines une place importante dans l'esprit du public."

"On a le sentiment que Netflix se moque d'événements qui ont eu lieu, il y a 30 à 40 ans, mais qui sont encore douloureux pour les personnes impliquées. Le pire élément pour la famille royale est que des millions de personnes dans le monde regarderont cette série et la verront plus comme un documentaire."

Netflix avait envisagé de retarder la date de lancement de la cinquième saison par respect pour la Reine après sa mort le mois dernier, mais a décidé d'aller de l'avant.

Elle couvre les années 1990 à 1997 et sera principalement centrée sur les époux belligérants qu'étaient devenus Charles et Diana.

Le prince William avait déclaré qu'il pensait que l'interview controversée de l'émission Panorama dans laquelle sa défunte mère figurait en 1995 ne devrait plus jamais être diffusée. La princesse y avait estimé qu'ils étaient 3 dans leur mariage, accusant Charles et Camilla de poursuivre leur petite affaire dans son dos...

Au grand désarroi du Prince William, le géant Netflix a consacré un épisode entier à cette interview qu'il souhaitait enterrer à tout jamais.