Le torchon brûle au royaume du Danemark: les princesses Marie et Mary ne se parleraient plus...

La presse du royaume du Danemark plongé en plein hiver évoque un autre froid glacial que celui des bulletins météo. Le froid qui menacerait actuellement la bonne entente au sein de la monarchie danoise. En effet, selon plusieurs journaux, la princesse Mary, née en Australie, et sa belle-sœur, la princesse Marie, née en France, ne se parleraient plus après plusieurs mois de tensions. Mais que s'est-il passé pour en arriver là?

Un déménagement mystérieux à Paris

Cet été, Joachim du Danemark, le jeune frère du prince héritier, a entamé une formation dans une école militaire en France. Quelques jours après, alors qu'il passait des vacances avec son épouse et ses enfants dans le château familial de Cayx, le fils cadet de la Reine a souffert d'un AVC. Une urgence médicale qui a suscité une grande inquiétude, la famille royale danoise se précipitant à son chevet... sauf sa belle-soeur Mary. Une absence qui fut très remarquée. Et il n'en a pas fallu davantage pour soulever des suspicions de brouilles familiales.

Après cet épisode effrayant, l'époux de Marie, a choisi de ne pas rentrer au Danemark mais de prendre un poste comme attaché à la Défense à l'ambassade du Danemark à Paris.

Accepter cette position de dignitaire a eu comme effet de devoir déménager la petite famille, loin de sa résidence scandinave. Une décision qui n'a pas dû être simple et qui apparemment, selon les dires de la princesse Marie, était nécessaire.

En effet, dans une interview que de nombreux observateurs comparent à celle de Meghan Markle qui se plaignait de la famille royale d'Angleterre et de leur froideur, la princesse Marie a déclaré en juillet que la décision de rester en France n'était pas entièrement la leur.

"Non. Ce n'est pas toujours nous qui décidons. Je pense que c'est important de savoir '', a déclaré la princesse française au magazine danois See and Hear laissant sous-entendre que son époux et elle n'avaient pas eu le choix. "J'ai adoré vivre au Danemark. Le Danemark est un pays vraiment merveilleux. Tout fonctionne bien et il n'y a pas beaucoup de problèmes", rapporte le Daily Mail.