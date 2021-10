Les Britanniques inquiets pour la reine Elizabeth II après l'annonce de son hospitalisation: "Elle ne se ménage pas"

Face à l’annonce de l’hospitalisation de la reine Elizabeth II, les Britanniques sont confrontés à la réalité de la santé de l’âge de la souveraine. L’inquiétude est présente, selon notre correspondante à Londres Charlotte Kan.

Les Britanniques réagissent avec inquiétude face à cette nouvelle mais, en même temps, avec une grande dose de réalisme compte tenu de l’âge avancé de la reine. Elle a 95 ans et celle-ci apparaît toujours très pimpante et dynamique mais son corps montre des signes de vieillissement… On la voit marcher depuis quelques semaines avec une canne lors de ses déplacements publics. Ses médecins lui auraient conseillé d’arrêter sa consommation – légère mais régulière – d’alcool, selon des informations de la presse britannique.

Il faut également souligner que depuis que la reine est rentrée de sa résidence estivale de Balmoral, en Ecosse, celle-ci est partout. Elle multiple les apparitions publiques : des remises de médaille, des sommets à Windsor, des rencontres avec des diplomates, des inaugurations… Bref, Elizabeth II ne se ménage pas. D’autant plus que, dans une dizaine de jours, on devra encore la voir aux côtés des plus grands chefs d’Etat lors du sommet sur le climat, la COP26, à Glasgow, en Ecosse. Alors qu’au Royaume-Uni tout le monde se dit qu’elle ferait bien de lever le pied…