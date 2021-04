Certains membres de la famille royale d'Angleterre accompagneront la Reine lors de la reprise de ses engagements officiels

La Reine d'Angleterre ne sera pas laissée "seule" après la mort de son mari bien-aimé depuis 73 ans, le prince Philip, survenue vendredi.

Les membres de la famille royale vont s'assurer et se relayer afin que la monarque soit toujours accompagnée d'un membre de sa famille lors de ses futurs engagements publics.

Ceux qui seront aperçus à ses côtés seront le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, le comte et la comtesse de Wessex et la princesse Anne.

Des sources ont souligné hier soir que la Reine, qui a déclaré que la mort du prince Philip vendredi a laissé un "immense vide" dans sa vie, remplira autant d'engagements que possible une fois les deux semaines de deuil officiel terminées le 22 avril - le lendemain de son 95ème anniversaire.

Ces sources soulignent dans le Daily Mail que la Reine a toujours entrepris des engagements en solo, à la fois avant et après la retraite officielle de son mari en 2017. Mais il est entendu qu'un effort concerté est en préparation pour s'assurer qu'elle bénéficie de davantage de soutien à l'avenir.

"Le duc d'Édimbourg est irremplaçable et le dévouement de la Reine à son devoir reste inébranlé", a déclaré une source. "Mais les hauts fonctionnaires et les membres de la famille royale vont veiller à ce qu'elle soit mieux soutenue à l'avenir et il semble raisonnable de commencer à le faire maintenant."