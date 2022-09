Les petits-enfants de la reine Elizabeth II se recueillent devant son cercueil: Harry a pu porter son uniforme

Les princes William et Harry et les six autres petits-enfants de la reine Elizabeth II ont participé à une veillée funèbre samedi soir autour de son cercueil, à deux jours des funérailles de la monarque.

Souvent qualifiés de frères ennemis, les deux fils de Charles III étaient en uniforme - Harry ne le portait plus depuis son retrait fracassant de la monarchie - contrairement à leurs six cousins.

Ils se sont recueillis à Westminster Hall, dos au cercueil et tête baissée, sous le regard des visiteurs venus s'incliner devant la dépouille d'Elizabeth II, exposée au public jusqu'à lundi matin.