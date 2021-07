Les princes Harry et William ont renoué le contact... grâce à la victoire de l'Angleterre face à l'Allemagne à l'Euro 2020

"Comme si battre l'Allemagne n'était pas assez incroyable, l'équipe de football d'Angleterre semble avoir réalisé l'impensable", nous informe ce jeudi matin le Daily Mail.

Selon les sources du tabloïd britannique, il semblerait que l'étonnante victoire de l'Angleterre face à l'Allemagne sur le score de 2-0 ait contribué au dégel des relations glaciales qui existaient entre les princes William et Harry.

En effet, les deux fils de Diana ont échangé des textos suite à la victoire historique de l'Angleterre mardi qui n'avait plus battu l'Allemagne lors d'un tournoi international de football depuis 55 ans.

Alors que les deux frères ont à peine échangé un mot depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur départ de la famille royale il y a 18 mois, le football aurait donc accompli... un miracle.

Les proches s'empressent de souligner qu'il ne s'agit pas d'un vrai rapprochement, mais que c'est le signe le plus positif enregistré à ce jour depuis les disputes qui éclatent ces derniers mois et qui se sont intensifiées après la diffusion d'une interview explosive de Harry et Meghan chez la papesse américaine de l'audimat, Oprah Winfrey.

William, qui est président de la Football Association, a assisté au match à Wembley avec sa femme Kate et leur fils aîné George, fou de football, déjà surnommé le porte-bonheur de l'Angleterre.

Des initiés royaux ont également déclaré au Daily Mail que Harry, 36 ans, avait appris à quel point sa famille espérait revoir son fils Archie, âgé de deux ans, et attendait avec impatience son retour au Royaume-Uni bientôt. On pense que les Cambridge n'ont vu Archie qu'une ou deux fois depuis sa naissance.

Le dévoilement de la statue de ce jeudi en l'honneur de la princesse Diana est très attendu.