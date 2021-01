Les princes Harry et William se sont réconciliés pendant les fêtes de fin d'année et se parlent régulièrement

Le duc de Cambridge et le duc de Sussex se sont "réconciliés" pendant les fêtes de fin d'année et se parlent désormais "régulièrement'' via des appels vidéo, annonce ce mardi matin l'experte royale, Katie Nicholl, dans le Daily Mail.

Le prince Harry, 36 ans, et son épouse, Meghan Markle, 39 ans, ont décidé il y a un an de quitter leurs fonctions royales. Ils résident depuis dans un manoir à Santa Barbara avec leur fils Archie, âgé d'un an, qui a quitté ses fonctions en mars de l'année dernière.

Pendant ce temps, le prince William et Kate Middleton, ont cumulé les apparitions publiques relatives à la crise du covid-19, en tant qu'ambassadeurs de la famille royale. Le reste du temps passant leur confinement dans leur maison d'Anmer Hall dans le Norfolk (sud-est de l'Angleterre) avec leurs 3 enfants: le Prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, deux.

L'experte royale Katie Nicholl a déclaré à Entertainment Tonight que les familles avaient apprécié des "appels téléphoniques et vidéo" passés à Noël et au Nouvel An, où elles se sont échangés des cadeaux. Et de déclarer: "La relation est bien meilleure qu'elle ne l'était. Au début, ils ont recommencé à se parler épisodiquement et maintenant, ils se parlent régulièrement."

Mais selon l'experte, renouer une vraie relation va être compliqué. Ils ont tous les 4 choisi des chemins très différents: Kate et William se destinent à une vie de devoir pendant que Meghan et Harry doivent trouver des moyens pour vivre.

Selon l'experte, ce n'est un secret pour personne que Meghan et Harry font tout pour avoir un deuxième enfant en ce moment et agrandir leur famille.

Selon des informations partagées par les rédacteurs du livre Finding Freedom sur les coulisses du départ de Meghan et Harry de la famille royale, les parents de Archie ont eu du mal à s'adapter à leur nouvelle vie en Californie. "Leur nanny les a abandonnés pour rejoindre le Royaume-Uni avant le confinement parce qu'elle ne voulait pas être séparée de sa propre famille. Ensuite, Meghan a dû jongler avec 4 déménagements et un enfant en bas âge en l'espace de quelques mois, ce qui a été très stressant. Et il a fallu trouver des ressources financières pour vivre..."

