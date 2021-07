Les princesses Amalia, Alexia et Ariane se font vacciner: "C'était leur décision", précise le Roi des Pays-Bas

Les enfants du roi Willem-Alexander et de la reine Máxima vont se faire vacciner contre le coronavirus. Les princesses Amalia, Alexia et Ariane ont "fait savoir très clairement que c'était leur décision, en nous ayant concertés", a expliqué le roi des Pays-Bas lors de sa visite officielle en Allemagne.



"Elles veulent toutes les trois apporter leur contribution dans la lutte contre cet horrible virus qui conditionne nos vies depuis bientôt un an et demi déjà", a exprimé le Roi dans une interview avec la presse. "Plus il y aura de personnes vaccinées, mieux ce sera. On ne se fait pas vacciner pour soi-même, mais pour les autres, pour que nous puissions à nouveau vivre en société comme avant." Le Roi insiste sur le fait que ce n'est pas à lui de convaincre la population de se faire vacciner. "Les personnes peuvent décider par elles-mêmes. Dans notre famille, nous avons décidé de suivre les recommandations, sans hésiter." Amalia, Alexia et Ariane ont respectivement 17, 16 et 14 ans, ce qui signifie qu'elles peuvent toutes recevoir un vaccin. Amalia et Alexia peuvent décider tout à fait indépendamment si elles souhaitent se faire vacciner ou non, parce qu'elles ont au-dessus de 16 ans. Ariane doit, en principe, prendre la décision avec ses parents. Si des parents ne souhaitent pas que leur enfant reçoive un vaccin, alors qu'il en fait la demande, c'est le choix de l'enfant qui prime.