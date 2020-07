Meghan Markle demande l'intervention de la justice: "Ces femmes ne sont pas jugées"

Meghan, l'épouse du prince Harry, a demandé à la justice britannique d'interdire la publication des noms de cinq amis qui avaient pris sa défense face aux attaques la visant dans les tabloïds britanniques, a indiqué jeudi le site internet Mail Online.



L'ex-actrice américaine de 38 ans a intenté un procès devant la Haute Cour de Londres à Associated Newspapers, société éditrice du Daily Mail et de sa version dominicale Mail on Sunday, ainsi que du Mail Online.



Elle reproche au Mail on Sunday d'avoir atteint à sa vie privée en publiant des extraits d'une lettre adressée à son père Thomas Markle en août 2018.



Selon le tabloïd, cette publication était justifiée car cinq amis proches de Meghan avaient révélé l'existence de cette missive dans une interview accordée anonymement au magazine américain People, dans lequel ils dénonçaient les attaques dont elle faisait l'objet.



Dans des documents de justice, Meghan assure ne pas avoir été impliquée dans cet article. Elle déplore aussi qu'Associated Newspapers menace de publier le nom de ces amis, selon Mail Online.



"Ces cinq femmes ne sont pas jugées, ni moi non plus", a indiqué Meghan dans un témoignage écrit cité par le site internet. "C'est l'éditeur du Mail on Sunday qui est jugé", ajoute-t-elle, demandant à la justice d'empêcher ces personnes d'être identifiées.



Dans d'autres documents cités début juillet par les médias britanniques, Meghan estime avoir été laissée "sans défense" par la monarchie britannique et "interdite de se défendre" face aux tabloïds alors qu'elle était enceinte.



Meghan est installée en Californie avec le prince Harry et leur fils Archie, après leur mise en retrait de la famille royale, annoncée en janvier et effective depuis début avril.