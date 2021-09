Meghan et Harry à New York: ce déplacement qui ressemble à une visite officielle mais qui n'en est pas une

Meghan Markle et le prince Harry sont à New York, où ils effectuent en ce moment une visite de 3 jours. Mais la question que de nombreux observateurs se posent, c'est en représentant quelle fonction?

Meghan Markle, l'ancienne actrice et son mari le prince Harry, en retrait de la famille royale titrait le Daily Mail version américaine.... En effet, difficile de comprendre un tel dispositif de sécurité déployé dans la "Big Apple" pour des personnes qui n'occupent plus de fonctions publiques reconnues. Un cortège de 10 voitures blindées, une sécurité renforcée. Inutile de préciser que cette visite est très médiatisée. Désormais en retrait de la famille royale britannique et vivants aux Etats-Unis, Meghan Markle et le prince Harry ont visité jeudi matin le site du World Trade Center détruit le 11 septembre 2001 par les attentats d'Al-Qaïda.

D'abord masqués, puis très souriants, vêtus de sombre, Meghan et Harry sont d'abord montés au sommet de la gigantesque tour One World Trade Center du sud de Manhattan, accompagnés par le maire de New York Bill de Blasio et la gouverneure de l'Etat Kathy Hochul.

"C'est merveilleux d'être de retour", a simplement déclaré la duchesse de Sussex, ancienne actrice américaine âgée de 40 ans.

Le couple est ensuite descendu au bord des très impressionnants bassins du mémorial du 11-Septembre, construits aux emplacements précis où se dressaient jusqu'au 11 septembre 2001 les tours jumelles du World Trade Center détruites par des avions détournés par un commando suicide d'Al-Qaïda. Ces pires attentats jihadistes de l'Histoire ont fait au total 2.977 morts et les Etats-Unis viennent de leur rendre hommage à l'occasion du 20e anniversaire des attaques.

Samedi, Harry et Meghan doivent assister à Central Park, le poumon vert de New York, à l'un des concerts dans le monde organisés par l'ONG Global Citizen pour sensibiliser aux périls qui menacent la planète (climat, famines, pandémies...).

Installés en Californie, Harry et Meghan, qui se sont retirés de la famille royale britannique après des années de tensions, gèrent la fondation Archewell, à la fois organisation caritative et société de production audiovisuelle. Meghan va produire une série Netflix sur l'émancipation des jeunes filles et Harry doit publier ses mémoires en 2022.