Meghan et Harry, élevés en "Icônes" par le magazine du Time: cette consécration vivement critiquée

C'est sans doute un jour mémorable qu'ils ne manqueront pas de mentionner dans leur prochaine autobiographie. Le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, qui ont dramatiquement fui la famille royale d'Angleterre, et puis qui l'ont critiquée et accusée de racisme lors d'une interview-vérité accordée à la papesse de l'audimat américain, ont été élevés comme "icônes", par le magazine "Time" qui publie sa liste des 100 personnes les plus influentes du monde de cette année 2021.

Le rédacteur en chef du magazine José Andrés a justifié cette mise à l'honneur en soulignant le travail accompli par le duc et la duchesse de Sussex: "Dans un monde où chacun a une opinion sur les gens qu'il ne connaît pas, le duc et la duchesse n'en ont pas et eux éprouvent de la compassion pour les gens qu'ils ne connaissent pas. Ils ne font pas qu'acquiescer. Ils courent vers le combat."

Des phrases qui ont interpellé de nombreux lecteurs. L'un d'entre eux écrit sur Twitter: "Je me demandant pourquoi il est plus important pour eux de s'intéresser à des inconnus plutôt que d'arranger leurs propres conflits familiaux..."

Dans cet article, José Andrés salue également le courage des parents d'Archie et de Lilibet Diana qui ont accepté de révéler qu'ils avaient souffert de problèmes mentaux alors qu'ils faisaient encore partie de la famille royale.

Pour honorer cette consécration, le célèbre couple a accepté de poser pour la couverture du magazine.

Meghan est au premier plan et Harry est derrière elle. Un choix de photos vivement critiqué. "Ils ont l'air en plastique", commente un internaute sur Twitter. "C'est beaucoup trop photoshopé", déplore un autre.

Dans le journal du Sun, l'experte en langage corporel Judi James analyse ce cliché et son verdict est sans appel: "Meghan Markle montre qu'elle détient "le vrai pouvoir et qu'elle est le vrai cerveau de la famille", avec "le prince Harry, timide, qui la soutient"...

Judi James a également commenté les photos publiées à l'intérieur du magazine: "Meghan est clairement mise en avant dans ces deux clichés. Harry se tient à côté ou derrière elle. Sa main est placée plutôt timidement sur son épaule pendant qu'elle semble hésitante au niveau de la taille."

Les images ont été prises par le photographe Pari Dukovic dans leur manoir estimé à 14 millions d'euros en Californie.

Pour cette séance organisée il y a quelques semaines en plein été californien, la duchesse a opté pour des vêtements très chauds: manteau en laine et pull à col roulé.

Le Daily Mail révèle également que pour cette séance photo, la duchesse de Sussex qui ne dépend plus de l'argent du contribuable britannique, affiche des bijoux d'une valeur estimée à 450.000 euros.

A cette consécration du Time, Harry et Meghan ont réagi via un communiqué et ont expliqué se sentir "humbles".