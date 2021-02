Meghan et Harry en interview avec Oprah Winfrey: la famille royale s’inquiète

Harry et Meghan accorderont une interview exclusive à Oprah Winfrey au mois de mars. La famille royale s’inquiète des conséquences que cela peut avoir. D’autant plus que la situation n’est pas sans rappeler celle de Diana en 1995.

Harry et Meghan accorderont une interview télévisée de 90 minutes à Oprah Winfrey en mars sur la chaîne américaine CBS. C’est la première fois qu’ils s’exprimeront publiquement depuis leur départ de la famille royale en 2020. Ils se confieront sur leur nouvelle vie en Californie, mais aussi sur leur mariage et l’arrivée de Meghan Markle au sein de la famille royale.

Si le public a hâte d’entendre leurs révélations, la famille royale britannique s’inquiète. Cette interview n’est pas sans rappeler celle que Diana avait accordé à la BBC en 1995. A l’époque, la mère des princes William et Harry se confiant sur son isolement au sein de la famille royale, sur son mariage avec le prince Charles et aussi sur les infidélités de ce dernier avec Camilla Parker-Bowles. Ces révélations avaient eu l’effet d’une bombe au Royaume-Uni et les conséquences avaient été désastreuses.

Selon le Daily Mail, Harry et Meghan n’ont pas prévenu le palais de Buckingham de leurs projets avec Oprah Winfrey. En tant que membres non-actifs de la famille royale, ils n’étaient pas obligés d’en informer la Reine, mais plusieurs experts royaux estiment qu’ils auraient dû avoir cette courtoisie. "Si vous voulez faire exploser une bombe nucléaire comme celle-ci, en faisant une énorme interview qui attirera sans aucun doute l'attention des médias mondiaux, la chose décente à faire serait de dire à la Reine que vous allez le faire," s’indigne Russell Myers, expert royal au Daily Mail.