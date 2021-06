Meghan et Harry: le couple officiellement "rétrogradé" au sein de la famille royale

Meghan Markle et le prince Harry ont reçu un nouveau coup dur après avoir été rétrogradés sur la liste des membres du site officiel de la famille royale, selon l'Express.

Le duc et la duchesse de Sussex ont été relégués au bas de la liste du site et se trouvent désormais sous neuf membres de la famille royale. Le prince Harry, qui reste sixième en ligne pour le trône, apparaît même sous son oncle le prince Edward et son épouse Sophie, la comtesse de Wessex.

Les profils des membres de la "Firme" sont répertoriés sur le site et sont dirigés par la Reine suivie de son fils aîné, le Prince Charles, 72 ans.

La duchesse de Cornouailles, la duchesse de Cambridge, le prince William, la princesse Anne et le prince Andrew se classent également au-dessus du duc et de la duchesse de Sussex sur la plateforme.

Les observateurs royaux doivent faire défiler la moitié de la page avant de voir la photo et la biographie du prince Harry. Meghan figure juste au-dessus de la cousine de la reine, la princesse Alexandra.





Le site Web royal dresse la liste de chaque membre et fournit une description détaillée du travail et des services qu'il a effectués.

Il fait également référence à la décision de Meghan et Harry de quitter leurs fonctions au sein du cabinet.

On peut y lire : "Comme annoncé en janvier, le duc et la duchesse se sont retirés en tant que membres supérieurs de la famille royale. Ils partagent leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, tout en continuant à honorer leur devoir envers la Reine, le Commonwealth et leurs patronages. Frogmore Cottage, au Royaume-Uni, reste leur résidence familiale. La duchesse continuera à soutenir un certain nombre de causes et d'organisations caritatives qui reflètent les questions auxquelles elle est associée depuis longtemps, notamment les arts, l'accès à l'éducation, le soutien aux femmes et le bien-être des animaux."

Sophie Wessex et le prince Edward se sont prêtés à une rare interview et ont abordé la situation actuelle au sein de la famille royale. La comtesse de Wessex a déclaré que les membres de la famille royale sont "toujours une famille, quoi qu'il arrive", au milieu des récentes tensions.

Dans une interview accordée au Telegraph Magazine, Sophie a également confirmé avoir eu une "longue conversation" avec Harry après les funérailles du duc d'Édimbourg en avril.