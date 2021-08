Meghan et Harry ont considéré désigner le membre de la famille royale à l'origine du commentaire raciste: "Cela pourrait faire tomber la monarchie"

Un nouveau chapitre de la biographie "Finding Freedom" du duc et de la duchesse de Sussex sera disponible la semaine prochaine. Le Daily Mail a lu quelques passages en exclusivité et révèle que le couple a considéré partager lors de son interview explosive avec Oprah Winfrey le nom de la personne de la famille royale qui aurait fait un commentaire raciste se demandant alors que la duchesse était enceinte quelle sera la couleur de peau d'Archie.

Meghan et Harry ont très sérieusement envisagé de nommer cette personne de la famille royale. Cependant, Meghan a finalement déclaré à Oprah que révéler l'identité de l'individu lui serait "très préjudiciable".

Et les auteurs d'affirmer que les allégations "non traitées" "ont continué de menacer l'image de la famille royale dans le monde" et "pourraient sans aucun doute faire tomber la monarchie".

Cette addition de quelques pages fait une série de déclarations dramatiques sur le couple, l'état de leur relation avec la famille royale et les retombées de l'interview révélatrice de mars.

La colère du prince William est évoquée. L'interview l'aurait rendu "furieux", révèle le livre. Alors que de son côté, Meghan a trouvé cette interview "cathartique" et "libératrice". Le livre cite également un ami de la duchesse qui s'est plaint du fait que, plusieurs mois plus tard, la monarchie avait pris une "petite responsabilité" au sujet de ses allégations.

Harry et Meghan ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que Finding Freedom n'était pas autorisé et qu'ils n'avaient proposé aucune coopération. Cependant, les auteurs – Omid Scobie et Carolyn Durand – sont perçus comme étant très proches du couple. L'édition mise à jour, avec ce nouvel épilogue, doit être publiée la semaine prochaine.

Un autre passage du livre révèle que certains membres de la famille royale étaient secrètement contents que Meghan Markle n'assiste pas aux funérailles du prince Philip.