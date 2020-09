Meghan et Harry ont effectué le voyage d'état le plus onéreux de toute l'année pour le contribuable britannique

Dans son exercice annuel de transparence à l'égard du contribuable britannique, la maison royale a publié ses dépenses pour son exercice fiscal qui s'est achevé fin mars. Elles s'élèvent à 82,4 millions de livres sterling (90 millions d'euros), soit 1,23 livre sterling par sujet d'Elizabeth II. Ce montant s'inscrit en légère hausse par rapport à l'année précédente, où la dotation souveraine, dédiée aux activités officielles des Windsor et à l'entretien des résidences royales, atteignait 82,2 millions de livres. L'impact du nouveau coronavirus sur les finances royales est attendu sur le prochain exercice, le confinement ayant été instauré fin mars.

Alors que les tabloïds avaient promis de laisser tranquille le prince Harry et son épouse Meghan Markle qui ont quitté leurs fonctions royales au Royaume-Uni, lassés des critiques, pour embrasser une nouvelle vie de célébrités sur la côte ouest des Etats-Unis, il semble que "malgré eux", Harry et Meghan, fassent encore la Une des manchettes ce vendredi matin.

Multipliant les apparitions en visioconférence à un rythme plus intense que celui du prince William et de son épouse Catherine, Harry et Meghan souhaitent visiblement attirer les projecteurs du monde entier sur leur villa recluse de Santa Barbara.

Les comptes royaux publiés aujourd'hui montrent que 245643 livres (soit 270 000 euros) ont été dépensés pour des vols réguliers et un jet privé pour le couple et leur entourage, lorsqu'ils ont effectué l'année dernière leur tournée en Afrique ce qui en fait le voyage royal le plus cher de l'année.

La dernière tournée officielle de Harry et Meghan en tant que membres de la famille royale a coûté aux contribuables britanniques près d'un quart de million de livres, révèlent aujourd'hui les comptes officiels.

Le voyage très médiatisé en Afrique du Sud, au Botswana, en Angola et au Malawi l'automne dernier avait été présenté comme l'un des événements phares de l'année royale.

Selon le Daily Mail, "le couple avait gâché des mois de travail de la part du personnel et avait laissé des diplomates en lambeaux après avoir lancé une réprimande cinglante contre les médias lors de ce voyage financé par l'État, ainsi que l'enregistrement secret d'un documentaire télévisé explosif dans lequel Meghan décrivait comment la famille de Harry était insensible, et que jamais personne ne l'appelait pour lui demander comment elle allait."

Les Sussex, qui ont également emmené leur bébé Archie lors de ce voyage, ont depuis démissionné de leurs fonctions en tant que membres de la famille royale et vivent maintenant aux États-Unis, où ils sont financièrement indépendants après avoir signé un accord de plusieurs millions de livres avec Netflix.