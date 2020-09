Cassure entre Meghan et Harry et la famille royale britannique: le communiqué de Buckingham Palace qui en dit long

Les déclarations de Meghan et Harry sur les élections présidentielles américaines font parler d'elles ! Dans une vidéo mise en ligne par Time 100, Harry invite les électeurs américains à "rejeter les discours de haine, la désinformation et la négativité en ligne". Meghan rappelle quant à elle l'importance de l'élection qui va avoir lieu. Tout le monde a bien compris que même s'il n'est pas cité, Donald Trump est visé.

Cette prise de parole intervient alors qu'en théorie, aucun membre de la famille royale britannique n'est supposé parler de politique. Buckingham Palace a donc été contacté par la journaliste spécialiste de la royauté, Chris Ship, afin d'obtenir une réaction.

"Le duc n'est plus un membre actif de la famille royale et tous ses commentaires sont faits à titre personnel", a répondu Buckingham, précisant qu'aucun autre commentaire ne serait fait.

C'est clair et net, la volonté d'indépendance d'Harry et Meghan est bien actée par la famille royale britannique et les paroles et les actes du couple ne les concernent plus !