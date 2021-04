Meghan Markle a appelé la reine et Harry avant les funérailles du prince Philip

Meghan Markle et son fils Archie Mountbatten Windsor se sont entretenus avec la reine avant les funérailles du prince Philip samedi, a déclaré une source royale au magazine People.

La duchesse de Sussex, 39 ans, s'est également entretenue avec son mari juste avant la cérémonie d'adieux à son grand-père et "sait que le voyage en Angleterre a été difficile pour lui''.

Le prince Harry, 36 ans, est rentré mardi en Californie en provenance de Londres, manquant le 95ème anniversaire de la reine ce mercredi. Le van du prince Harry a été vu aperçu quittant le terminal privé de LAX, réservé aux célébrités et aux super-riches, et a été repéré à nouveau en train d'arriver au manoir de Montecito qu'il partage avec Meghan Markle.

La source a déclaré à la publication: "Meghan et Harry sont restés en contact tous les jours. Elle sait que le voyage en Angleterre a été difficile pour Harry. Il ne voulait pas laisser Meghan et Archie seuls. Meghan a insisté tous les jours sur le fait qu'ils allaient bien. Elle n'a pas voulu qu'il s'inquiète."

"Meghan a parlé avec Harry avant les funérailles de son grand-père. Meghan et Archie ont également parlé avec la reine plus tôt cette semaine."

Harry avait précédemment révélé lors d'une interview avec James Corden que ses grands-parents "passaient des appels Zoom'', ajoutant: "Ils ont vu Archie courir partout.''

Un initié royal bien connecté a déclaré au magazine People que l'année dernière avait été une "période très difficile'' pour la famille royale.

Après les funérailles émotionnelles de samedi, William et Harry ont tenté de rétablir leur relation après être retournés au château de Windsor depuis la chapelle St George ensemble. Ils ont été poussés à parler ensemble par la pacificatrice Kate, la duchesse de Cambridge.

Plus tard, il y a eu une réunion en face à face dans l'enceinte du château entre les frères et leur père, le prince Charles, mais, dans un développement sans précédent qui met à nu la profondeur de leur rupture, Charles et William ont préféré rencontrer Harry ensemble, afin d'éviter que leurs propos ne soient mal interprétés par la suite, a révélé hier Dan Wootton du Daily Mail.

Il a été largement rapporté que Harry prévoyait de rester pour l'anniversaire de la reine, mais voulait aussi rentrer à la maison, très inquiet pour son épouse Meghan, enceinte de leur deuxième enfant.